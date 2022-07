Stiri pe aceeasi tema

- O noua baza militara NATO va fi construita in Romania, la Centrul Național de Instruire Intrunita „Getica” (CNII) din Cincu, de data aceasta de catre francezi. Armata franceza construiește o noua baza militara NATO la Cincu, unde este centrul de comanda al Grupului de Lupta NATO in Romania. La Cincu…

- La sase ani de la finalul River Tour, Bruce Springsteen & The E Street Band vor incepe un turneu mondial in 2023. Concerte vor avea loc din februarie in Statele Unite, inaintea mai multor date in Europa, in primavara.

- Apar noi cazuri de variola maimuței. Sunt peste o suta in toata lumea. Organizația Mondiala a Sanatații confirma imbolnaviri in 9 țari europene, precum și in Statele Unite, Canada și Australia.

- Statele Unite trimit Ucrainei echipamente militare in valoare de miliarde de dolari, inclusiv artilerie grea, drone și rachete antitanc. Oficialii administrației au enumerat public aceste contribuții, practic pana la numarul de gloanțe. Dar ei sunt mult mai prudenți atunci cand descriu o alta contribuție…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a declarat miercuri dupa-amiaza ca va discuta in zilele urmatoare cu liderii altor tari din cadrul Grupului natiunilor dezvoltate (G7) despre aplicarea de noi sanctiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei militare din Ucrai

- Statele Unite ale Americii au anuntat o noua asistenta militara pentru Ucraina, dupa ce secretarul de stat Antony Blinken si seful Pentagonului Lloyd Austin au incheiat o calatorie secreta la Kiev. In cadrul primei vizitei americane in capitala Ucrainei de la invazia Rusiei, secretarul de stat Antony…

- Statele Unite si organizatiile G7 si G20 vor organiza in luna mai un summit mondial in format online pe tema pandemiei COVID-19 si pentru masuri de prevenire a unor noi crize sanitare internationale, informeaza cotidianul Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a discutat miercuri, prin telefon, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre noile masuri de asistenta destinate Ucrainei, in valoare de 800 de milioane de dolari, anunta Casa Alba.