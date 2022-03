Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden anunta ca Departamentul de Justitie al SUA se va indrepta impotriva ilegalitatilor comise de oligarhii rusi. „Ne unim fortele cu aliatii europeni sa le gasim si sa le confiscam iahturile, apartamentele de lux, avioanele private”, afirma Biden. Departamentul de Justitie…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca administrația sa va impune sancțiuni Nord Stream 2 AG, compania responsabila de construirea gazoductului Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, relateaza Reuters și AFP. „Astazi, mi-am indrumat administrația sa impuna sancțiuni Nord Stream…

- Sancțiunile impuse de SUA impotriva Rusiei „nu sunt deosebit de grele”, a declarat miercuri (23 februarie) analistul de risc politic Philip Worman, dar a avertizat ca cele viitoare ar putea fi mult mai dure. „In sancțiuni, totul se refera la sancțiunile SUA, relația cu sistemul dolarului și cred ca…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a susținut, marti seara, declaratii cu privire la ultimele evolutii ale crizei ucrainene, și a anunțat un prim set de sanctiuni impotriva Rusiei. „Este inceputul unei invazii a Ucrainei. Voi anunța sancțiuni mult mai ample decat am facut-o in 2014. Daca Rusia continua cu…

- Nu ne este frica de niciun pronostic, nu ne este frica de nimeni... pentru ca ne vom apara”, a spus Zelenski in Mariupol, un oraș din estul Ucrainei, in apropiere de prima linie a frontului cu separatiștii pro-rușii susținuți de Moscova, scrie Hotnews.ro Președintele ucrainean a decretat miercuri o…

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca ar putea exista mișcari de trupe americane in Europa de Est in „perioada apropiata” și ca va lua in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin daca Rusia invadeaza Ucraina, relateaza abcnews.com. Declarația vine in…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ care prevede ca infractiunile impotriva padurarilor vor fi egale in fata legii cu infracțiunile comise impotriva unui polițist sau jandarm. „(4) Faptele prevazute la alin. (1) ‒ (3), comise asupra unui politist sau jandarm, precum si…