Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, Ministerul afgan al Apararii a publicat pe retelele de socializare fotografii cu sapte elicoptere noi livrate de Statele Unite la Kabul, iar cateva zilei mai tarziu secretarul american al Apararii a declarat ca acest tip de sprijin va continua. In cateva saptamani insa, talibanii…

- Guvernul olandez a reusit miercuri sa-si repatrieze 35 de cetateni din Afganistan, dupa doua incercari esuate in haosul de pe aeroportul din Kabul, relateaza agentia EFE. Primul avion trimis pentru evacuare nu a putut ateriza la Kabul, iar al doilea a primit din partea soldatilor americani…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Administratia Joseph Biden a ajuns luni, in cadrul unei intalniri in Qatar, la un acord cu liderii Miscarii talibanilor pentru facilitarea operatiunilor de evacuare desfasurate prin Aeroportul din Kabul,...

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte…

- Potrivit raportului prezentat de misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA), in mai și iunie au fost raportate 5.183 de victime civile in urma violențelor, din care 1.659 au fost decese. Numarul a crescut cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut.In perioada menționata, lupte grele au avut…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane…