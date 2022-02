Biden: Ajutor de 600 mil. dolari din partea SUA pentru Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a aprobat suma de 350 de milioane de dolari pentru asistența militara imediata suplimentara pentru Ucraina, dupa ce a vorbit cu Volodimir Zelenski. Acest lucru a fost anunțat de ambasadorul Ucrainei in Statele Unite, Oksana Markarova, pe Facebook, potrivit Ukrinform.com.…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, i-a cerut secretarului de stat Antony Blinken sa acorde pana la 350 de milioane de dolari pentru securitatea și apararea Ucrainei, potrivit unui nou memorandum publicat, vineri tarziu, de Casa Alba.

- Rusia poate lansa oricand un atac asupra Ucrainei, a reiterat Casa Alba, pe fondul tensiunilor accentuate dintre Moscova si statele occidentale. Presedintele american Joe Biden are pe agenda astazi sa participe la o reuniune a Consiliului national de securitate privind criza din Ucraina – un eveniment…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Presedintele american Joe Biden va discuta telefonic in aceasta dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba.„Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat”, conform sursei…

- Președintele american Joe Biden și președintele francez Emmanuel Macron, planuiesc sa se implice in dosarul „ Rusia-Ucraina „, a declarat marți secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki. „Vom continua sa pastram legatura cu omologii noștri francezi” cu privire la posibila amenințare la razboiul pe…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…