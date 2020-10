Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei în Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinand cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…

- Dupa luni de izolare, urmate de evenimente restrânse, candidatul democraților la Casa Alba, Joe Biden, a ieșit vineri în public la ceremonia de comemorare a tragediei din 11 septembrie de la New York, reînnoind, într-un schimb de cuvinte cu o mama îndurerata, contactul…

- Donald Trump l-a catalogat drept ”prost” pe rivalul sau Joe Biden si i-a cerut sa prezinte scuze din cauza a ceea ce considera o retorica impotriva vaccinurilor, in contextul in care democratul il critica din cauza modului cum gestioneaza epidemia covid-19, relateaza Reuters.Presedintele republican,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca autoritatile investigheaza un presupus complot în care sunt implicate sapte persoane ce au calatorit weekendul trecut la bordul unui avion, transportând un „echipament” nespecificat si având ca scop sa „perturbe”…

- Candidatul prezidential al democratilor americani, Joe Biden, si coechipiera sa, Kamala Harris, vor fi testati in mod regulat impotriva infectiei cu noul coronavirus, a indicat un colaborator al acestora, in contextul in care echipa de campanie se pregateste pentru posibilitatea inmultirii evenimentelor…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…