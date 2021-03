Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden iși propune sa candideze pentru al doilea mandat in 2024. Informația a fost confirmata chiar de acesta in cadrul unei conferințe. Asta in condițiile in care presa americana scria ca acesta ar urma sa se retraga in 2025. „Raspunsul este da, intentionez sa candidez pentru al doilea mandat. Așteptarea…

- Joe Biden a confirmat ca intenționeze sa candideze pentru un nou mandat in 2024, in condițiile in care s-a speculat anterior in presa americana ca acesta s-ar putea retrage in 2025, la incheierea mandatului sau.

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat joi ca intentioneaza sa candideze in alegerile prezidentiale din 2024, evitand pana acum sa dea un raspuns atat de direct, adaugand ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, relateaza AFP. ''Raspunsul…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…

- Fostul presedinte Donald Trump a declarat marti ca va decide daca va mai candida pentru un mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, transmite Reuters. Trump a spus ca este angajat sa isi sprijine colegii republicani in incercarea de a recistiga controlul in Camera Reprezentantilor…

- Fostul presedinte Donald Trump a declarat marti ca va decide daca va mai candida pentru un mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, transmite Reuters. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul AstraZeneca` arunca Pfizer in fața. Cine caștiga,…

- Presedintele bulgar Rumen Radev, critic sever al prim-ministrului Boiko Borisov, a anuntat luni ca va candida pentru un al doilea mandat la alegerile din toamna, informeaza France Presse si BTA. Apropiat de opozitia socialista, acest fost pilot si comandant-sef al fortelor armate a sustinut ferm miscarile…