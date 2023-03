Stiri pe aceeasi tema

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ceea c ce priveste Ucraina, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, aceasta fiind critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Beijingul…

- Xi Jinping a fost primit de Putin la Kremlin ACTUALIZARE 16:30 Președintele chinez Xi Jinping a fost primit de Vladimir Putin la Kremlin. In declarațiile la Kremlin, Putin i-a spus lui Xi ca a salutat propunerea Beijingului de a pune capat „crizei acute” din Ucraina și ca a privit planul propus de…

- Presedintele american Joe Biden a sugerat vineri, 24 februarie, ca documentul in 12 puncte prezentat de China privind soluționarea razboiului in Ucraina ar aduce doar beneficii Rusiei, daca ar fi implementat, transmite CNN. „Daca Putin il aplauda, atunci cum poate el sa fie bun. Nu glumesc. Sunt doar…

- Președintele american Joe Biden s-a deplasat luni la Kiev, capitala Ucrainei, pentru prima data de la lansarea invaziei ruse, acum un an. Liderul de la Casa Alba s-a intalnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Vizita lui Biden in capitala Ucrainei a avut loc cu patru zile inainte…

- Președintele american Joe Biden a transmis un mesaj de forța la un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Liderul american a anunțat ca sprijinul pentru Ucrainanu se va opri și vor fi dictate sancțiuni suplimenatre la adresa Rusiei.

- Președintele american Joe Biden transmite un mesaj de forța la un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Prezent la Kiev, el a reiterat susținerea totala a Occidentului pentru Ucraina.„Pe masura ce ne apropiem de aniversarea invaziei brutale a Rusiei in Ucraina, ma aflu astazi la Kiev pentru a ma intalni…

- Statele Unite sunt "intr-o pozitie mai buna decat orice tara din lume" pentru a-si relansa economia in pofida efectelor razboiului din Ucraina si a pandemiei de COVID-19, a asigurat presedintele Joe Biden marti la inceputul discursului sau despre "Starea Uniunii", transmite miercuri AFP.Revenirea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat miercuri parlamentului de la Kiev, unde a descris reconstructia Ucrainei dupa razboiul pornit impotriva ei de Rusia drept cel mai mare proiect economic al Europei si a sustinut ca tara sa este acum ”pe drumul victoriei” si a devenit unul din liderii…