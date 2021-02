Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea subliniaza in mod special potentialul de crestere a numarului locurilor de munca oferit de tehnologia de combatere a schimbarilor climatice. ”Este faimoasa afirmatia dumneavoastra: ‘Cand aud cuvintele schimbare climatica aud locuri de munca’. Sunem de acord. In timp ce criza climatica prezinta…

- Presedintele american Joe Biden a semnat miercuri, la doar citeva ore dupa preluarea functiei, 15 ordine executive, printre care pe cel vizind revenirea SUA in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. “Vom combate schimbarile climatice asa cum…

- Presedintele american Joe Biden a semnat miercuri, la doar cateva ore dupa preluarea functiei, 15 ordine executive, printre care pe cel vizand revenirea SUA in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, informeaza Reuters si AFP. "Vom combate schimbarile climatice asa cum n-am mai facut-o niciodata…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a adresat miercuri un mesaj de Twitter, in engleza, noului lider American, Joe Biden, salutand decizia sa de a reveni in Acordul de la Paris, din care SUA au iesit in urma...

- Premierul canadian Justin Trudeau l-a felicitat miercuri pe presedintele american Joe Biden pentru investitura si a spus ca este nerabdator sa colaboreze cu el in domenii precum lupta impotriva pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor, relateaza Reuters. Canada si SUA vor continua parteneriatul…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sambata, 12 decembrie, ca Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice in prima zi a mandatului sau la Casa Alba.

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- John Kerry, fost secretar de stat al SUA și candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 2004, a fost numit consilier special pentru criza climatica de președintele ales Joe Biden, anunța The Guardian.Kerry va avea sarcina de „a lupta cu schimbarile climatice full-time”, potrivit…