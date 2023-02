Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat vineri ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat.

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat vineri ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat vineri ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat.

- Armata ucraineana le provoaca pierderi foarte mari forțelor ruse, in regiunea Donbas, susține Volodimir Zelenski in mesajul lui de azi-noapte. El le-a spus ucraienilor ca armata lucreaza la planurile unor acțiuni care vor avea loc intr-un viitor apropiat. In același timp, Zelenski anunța noi sancțiuni…

- Viceministrul polonez de externe Arkadiusz Mularczyk a declarat luni ca guvernul de la Varsovia doreste ca presedintele american Joe Biden sa "anunte stabilirea de baze militare permanente ale NATO" in Polonia in timpul vizitei sale in aceasta tara, saptamana viitoare.

- Presedintele american Joe Biden - care nu se afla inca in campanie electorala, dar care flirteaza in mod deschis cu o candidatura in alegerile prezidentiale din 2024 si care ar putea sa-si anunte candidatura dupa discursul despre Starea Uniunii pe care-l va sustine la 7 februarie - urmeaza sa participe…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat ca nu cunoaste continutul documentelor confidentiale datand din perioada in care a fost vicepresedinte (2009-2017), gasite intr-unul din birourile pe care le folosea uneori, informeaza AFP.

- Președintele american Joe Biden le-a transmis consilierilor sai sa se pregateasca pentru un anunț oficial legat de candidatura sa pentru un nou mandat in fruntea SUA, potrivit The Hill. Biden și-ar putea anunța intrarea in cursa pentru realegere la finalul lui ianuarie sau inceputul lui februarie.…