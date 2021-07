Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA a reprosat marti Rusiei ca incearca sa perturbe alegerile legislative din 2022 din Statele Unite prin raspandirea ''dezinformarii'', potrivit unui discurs rostit in fata serviciilor de informatii, relateaza AFP. ''Uitati-va la ceea ce face deja Rusia cu alegerile…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca Moscova și Washington pot coopera in astfel de domenii in care au interese, printre care el a numit neproliferarea armelor nucleare și schimbarile climatice. Potrivit lui Biden, el a dat clar de ințeles liderului rus Vladimir Putin ca relațiile dintre Statele…

- Presedintele american, Joe Biden, a dat asigurari miercuri, la Geneva, dupa summitul cu Vladimir Putin, ca ”nu se va indeparta” de soarta celor doi americani detinuti in Rusia, relateaza The Associated Press. El a precizat ca a discutat in cadrul intalnirii sale cu Putin despre incarcerarea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurari miercuri ca Statele Unite nu trebuie sa se ingrijoreze in legatura cu o militarizare rusa in Arctica, o regiune strategica in care Rusia nu isi ascunde ambitiile, relateaza AFP. "Preocuparile partii americane cu privire la o militarizare nu…

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Rusia trebuie sa fie stabila si previzibila, a declarat presedintele american, Joe Biden, in conferinta sa de presa separata dupa prima intalnire cu presedintele rus, Vladimir Putin, desfasurata miercuri la Geneva. Totodata, Biden…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Intalnirea celor doi președinți a inceput miercuri in jurul orei 14.25, ora Romaniei. Este prima dintre Biden și Putin, ca șefi de stat, dupa 11 ani, cand vicepremierul SUA pe atunci a avut o intrevedere cu liderul Federației Ruse. Intalnirea de miercuri de la vila La Grange de pe malul lacului Geneva…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri in timpul unei declarații de presa, ca Statele Unite greșește cand considera ca este „destul de puternica” pentru a amenința alte state, iar aceasta greșeala a fost facuta și de Uniunea Sovietica la finalul existenței sale, informeaza Reuters . „Auzim…