Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a facut o noua gafa, in timpul unui discurs in care vorbea despre conditiile meteorologice din Statele Unite. Acesta a citit, din greseala, o instructiune care ii era adresata, scrie News.ro.

- Presedintele american Joe Biden se reuneste duminica cu familia sa la resedinta din Camp David pentru a lua in discutie viitorul campaniei sale de realegere, a relatat sambata NBC, citand cinci surse in tema cu acest subiect, potrivit EFE. Cu toate acestea, un responsabil al administratiei de la Washington…

- Presedintele american Joe Biden se reuneste duminica cu familia sa la resedinta din Camp David pentru a discuta despre campania electorala pentru alegerile din SUA, relateaza NBC, citand cinci surse care cunosc subiectul.

- Presedintele american Joe Biden se reuneste duminica cu familia sa la resedinta din Camp David pentru a lua in discutie viitorul campaniei sale de realegere, a relatat sambata NBC, citand cinci surse in tema cu acest subiect, potrivit EFE.

- Președintele american Joe Biden și fostul președinte Donald Trump stau fața in fața joi in cadrul unei dezbateri moderate de CNN, prima dintre cele doua confruntari televizate care s-ar putea dovedi esențiale intr-o cursa stransa pentru caștigarea Casei Albe in alegerile din noiembrie.

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Președintele american Joe Biden l-a atacat pe Benjamin Netanyahu intr-un interviu acordat revistei Time, publicat marți, spunand ca exista „toate motivele” pentru a concluziona ca premierul israelian prelungește razboiul din Gaza pentru a se salva politic. Biden il…

- Joe Biden a avut un nou moment de confuzie, in timpul unui discurs la o conferința din Washington, miercuri. Președintele SUA a inclus printre ideile exprimate și instrucțiunile de pe prompter.

- Presedintele american, Joe Biden, a salutat sambata adoptarea de catre Camera Reprezentantilor a unui pachet de ajutor crucial pentru Ucraina si Israel, la „intalnirea cu istoria”, relateaza AFP.