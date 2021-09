Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca nu s-a vaccinat împotriva COVID-19, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrâns sa se adapteze unei noi realitati în cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generala a ONU: sa manânce pe strada, relateaza marti EFE, preluata de Agerpres.La…

- Tarile donatoare au promis luni peste un miliard de dolari pentru a ajuta Afganistanul, unde saracia si foametea s-au intensificat accentuat dupa ce talibanii au preluat puterea iar ajutorul strain a incetat, facand sa apara spectrul unui exod in masa, relateaza Reuters.

- Capitalizarea burselor chineze a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, din cauza restrictiilor anuntate de autoritatile de reglementare. Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10…

- Statele Unite au inregistrat in iulie un deficit bugetar de 302 miliarde de dolari, un nivel record pentru luna respectiva, ca urmare a cresterii cheltuielilor pentru ajutoarele legate de Covid-19, in timp ce incasarile au revenit la un nivel mai normal dupa amanarea termenului de plata a taxelor…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputu acestui an, transmite Reuters citata de news.ro.

- Presedintele SUA a reprosat marti Rusiei ca incearca sa perturbe alegerile legislative din 2022 din Statele Unite prin raspandirea ''dezinformarii'', potrivit unui discurs rostit in fata serviciilor de informatii, relateaza AFP. ''Uitati-va la ceea ce face deja Rusia cu alegerile…

- Autoritatea Canalului Suez a anuntat duminica ca in exercitiul financiar 2020-2021 a inregistrat venituri record in istoria sa, de 5,84 miliarde dolari, cu 2,2% mai mari fata de cele din anul anterior, in pofida faptului ca timp de sase zile canalul a fost blocat din cauza esuarii portcontainerului…

- Presedintele american Joe Biden a acceptat, joi, varianta bipartizana a Senatului pentru un plan de investitii in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, pentru modernizarea drumurilor, podurilor si stimularea economiei, acesta fiind un progres major al unuia dintre obiectivele sale majore de politica…