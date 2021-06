Stiri pe aceeasi tema

- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Inainte de a se intalni cu liderul de la Kremlin, la Geneva, pe 16 iunie, președintele SUA promite sa consolideze „alianțele democratice” cu europenii. Statele Unite iși reafirma sprijinul pentru Europa. Inainte de primul sau summit cu omologul sau rus Vladimir Putin, președintele american Joe Biden promis…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- Presedintele american, Joe Biden, si presedintele rus, Vladimir Putin, se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat. Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden vor discuta…

- Președintele american Joe Biden și liderul rus Vladimir Putin vor avea primul summit luna viitoare la Geneva, in Elveția, potrivit unui oficial american și cotidianului elvețian Tages-Anzeiger, care citeaza „surse de incredere”. Data exacta a summitului nu este deocamdata clara, dar se așteapta sa aiba…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews. Potrivit New York Post , din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Armata israeliana nu se opune unui nou acord nuclear iranian, dar trebuie sa faca „practic imposibil” ca Iranul sa achiziționeze arme nucleare, a declarat șeful acesteia joi înalților oficiali militari francezi, a aflat AFP.Președintele israelian Reuven Rivlin și șeful statul…