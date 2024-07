Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a declarat ca a ordonat o revizuire a securitații federale din jurul republicanului Donald Trump, rivalul sau in alegerile din 2024, dupa ce Trump a fost ranit și un spectator a fost ucis la un miting politic in Pennsylvania, scrie Reuters. Vorbind duminica la Casa Alba, Biden…

- Donald Trump a transmis a doua declarație dupa tentativa de asasinat de sambata, din Pennsylvania. In mesaj, fostul președinte republican a spus ca așteapta cu nerabdare sa vorbeasca la Wisconsin, unde in aceasta saptamana va avea loc Convenția Naționala a Republicanilor, relateaza The Guardian.Momentul…

- Recentul sondaj de opinie realizat de New York Times și publicat dupa dezbaterea televizata dintre Donald Trump și Joe Biden indica o schimbare semnificativa in preferințele alegatorilor americani. Fostul președinte republican, Donald Trump, conduce acum cu șase puncte procentuale in fața actualului…

- Prestația slaba a lui Joe Biden in dezbaterea recenta cu Donald Trump a starnit ingrijorari majore in randul democraților. Cu o varsta inaintata de 81 de ani, Biden a parut incapabil sa faca fața provocarilor, confirmand temerile legate de slabiciunea sa politica și fizica. Acest context a deschis discuții…

- Joe Biden și Donald Trump sunt cunoscuți pentru stilurile lor distincte de atac in timpul dezbaterilor prezidențiale. Iata cum se preconizeaza ca se vor ataca cei doi candidați și pe ce teme: Joe Biden 1. Atacuri asupra integritații lui Trump: Probleme legale: Biden va sublinia statutul de criminal…

- Un decret care va permite inchiderea temporara a frontierei SUA cu Mexicul a fost semnat marti de presedintele american Joe Biden. Numarul migrantilor clandestini depaseste pragul de 2.500 pe zi. Acesta este un subiect exploziv in perspectiva alegerilor prezidentiale din noiembrie, la care presedintele…

- Presedintele american Joe Biden va semna marti un decret care va permite inchiderea temporara a frontierei SUA cu Mexicul pentru migrantii clandestini odata ce numarul acestora depaseste pragul de 2.500 pe zi, un subiect exploziv in perspectiva alegerilor prezidentiale din noiembrie la care presedintele…

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…