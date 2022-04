Stiri pe aceeasi tema

- SUA, Franta si alti aliati, printre care si Romania, au discutat marti despre cum sa furnizeze garantii de securitate Ucrainei in timpul si dupa razboiul cu Rusia, a declarat un oficial din cadrul presedintiei franceze citat de Reuters.

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters. El a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru, dar a apreciat…

- Șeful adjunct al biroului președintelui Ucrainei, Igor Jovkva, a declarat ca Turcia se numara printre țarile care ar putea oferi garanții de securitate Kievului in cadrul oricarui acord cu Rusia de incetare a razboiului din Ucraina. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Reuters. "Turcia…

- „Secretarul Apararii Lloyd J. Austin al III-lea l-a sunat pe ministrul roman al Apararii Naționale Vasile Dincu, caruia i-a transmis sa continue sa coordoneze raspunsul aliaților la invazia neprovocata și premeditata a Ucrainei de catre Rusia. Ambii lideri au apreciat profund curajul poporului ucrainean,…

- REȘIȚA – De azi, 27 februarie, carașenii care vor sa ajute cu alimente, medicamente, conserve sunt așteptați la Biserica Ucraineana din Reșița, aflata pe Bulevardul Muncii! Sute de familii de ucraineni continua sa fuga din calea razboiului. Au lasat tot fara sa mai priveasca in urma si trec granita,…

- Președintele francez Emmanuel Macron va ajunge marți la Kiev dupa ce a discutat timp de aproape 6 ore cu președintele Vladimir Putin la Moscova, scrie France24. Cu peste 100.000 de soldați ruși și armament greu la granița ucraineana, președintele francez și consilierii sai au insistat ca, dintre…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…