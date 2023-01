Biden a decis. Americanii nu vor trimite avioane F-16 ucrainenilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a refuzat luni categoric ideea de a trimite Ucrainei avioane de lupta americane F-16, transmite AFP, potrivit stiri.tvr.ro. „Nu”, a spus presedintele SUA, intrebat de un reporter de la Casa Alba despre posibilitatea de a furniza aeronavele pe care le cer liderii ucraineni. Dupa…

- Presedintele SUA, Joe Biden a refuzat luni, 30 ianuarie, categoric ideea de a trimite Ucrainei avioane de lupta americane F-16, transmite AFP și Agerpres . ”Nu”, a declarat Biden, fiind intrebat de un reporter de la Casa Alba despre posibilitatea de a furniza aeronavele pe care le cer liderii ucraineni.…

- Presedintele Joe Biden a refuzat luni categoric ideea de a trimite Ucrainei avioane de lupta americane F-16, transmite AFP. „Nu”, a spus presedintele SUA, intrebat de un reporter de la Casa Alba despre posibilitatea de a furniza aeronavele pe care le cer liderii ucraineni. Dupa ce Germania si SUA au…

- Din cate se pare, sunt luate in considerare mai multe tari, intre care Polonia, pentru ca Joe Biden sa viziteze Europa in jurul implinirii unui an de la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza HotNews.ro.Cu aceasta ocazie, SUA ar putea anunta un nou pachet major de ajutor militar pentru Ucraina, au declarat…

- Prima deplasare externa a lui Zelenski de la inceperea razboiului lansat de Rusia impotriva Ucrainei a fost pregatita „in cel mai mare secret” si cu un grad mare de preocupare pentru garantarea securitatii liderului european, a relatat miercuri cotidianul american The New York Times. O aeronava militara…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…

- Sistemele de aparare antiaeriana NASAMS furnizate de SUA au avut "o rata de succes de 100%" in Ucraina in ceea ce privește interceptarea rachetelor rusești, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, in contextul in care NATO a anunțat ca un interceptor de aparare antiaeriana…

- Cancelarul german Olaf Scholz, care a fost aspru criticat pentru o vizita la Beijing in aceasta saptamana, a declarat sambata ca declaratia comuna a sa si a presedintelui chinez, Xi Jinping, impotriva folosirii armelor nucleare in Ucraina a fost un motiv suficient pentru a merge acolo, relateaza AFP…