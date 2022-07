Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii cere trupelor sa intensifice actiunile in Donbas Arhiva foto: Alex Buzica. Corespondentul RRA, Alexandru Beleavski, a transmis detalii privind posibila agenda a Moscovei în comunicare publica. Alexandru Beleavski: Operatiunea militara…

- Președintele Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu in aceasta saptamana, o calatorie rara in strainatate menita sa semnaleze ca razboiul din Ucraina nu a diminuat locul Moscovei pe scena mondiala. In a doua sa calatorie in afara Rusiei de cand țara lui a invadat Ucraina…

- Presedintele american Joe Biden va anunta sambata un ajutor de 1 miliard de dolari pentru ameliorarea securitatii alimentare in Orientul Mijlociu si in Africa de Nord, amenintata dupa invazia rusa in Ucraina, a anuntat un responsabil al Casei Albe, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Arabia Saudita a declarat ca iși va deschide spațiul aerian tuturor transportatorilor aerieni, deschizand calea dinspre și catre Israel, intr-o decizie salutata de președintele american Joe Biden. Mai multe zboruri spre și dinspre Israel vor fi in sfarșit autorizate sa survoleze Arabia Saudita. Decizia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu intentioneaza sa discute in timpul vizitei la Teheran de saptamana viitoare despre achizitionarea unor drone din Iran, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agentiei Interfax preluate de dpa, transmite

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu-l va felicita luni pe presedintele SUA, Joe Biden de Ziua Independentei SUA, ca urmare a actiunilor ”neprietenoase” ale Washingtonului la adresa Moscovei, a anuntat Kremlinul, transmite Reuters cu referire la Agerpres.ro „In acest an, felicitarile cu greu pot…

- Comunicarea ramane ”esentiala” in relatiile dintre Moscova si Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe fondul tensiunilor legate de razboiul continuu al Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters . Intrebat despre starea relatiilor dintre SUA si Rusia, Peskov…

- Statele Unite au respins oferta lui Vladimir Putin de a debloca livrarile de cereale in schimbul ridicarii sanctiunilor internationale impotriva Rusiei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat cu o zi in urma ca este gata sa ajute la „depasirea crizei alimentare” provocate de blocarea cerealelor…