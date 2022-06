Biden a criticat companiile petroliere americane

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite vor interzice accesul navelor rusești in porturile americane, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina.

- Președintele SUA, Joe Biden, a discutat miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l pune la curent cu privire la sprijinul continuu al SUA pentru Ucraina, anunța Casa Alba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat evaluarea conform careia Rusia a comis genocid in Ucraina, spunand reporterilor: „L-am numit genocid pentru ca a devenit din ce in ce mai clar ca Putin incearca doar sa stearga chiar si ideea a a fi ucrainean”, transmite CNN. Volodimir Zelenski, presedintele…

- Presedintele SUA Joe Biden a denuntat miercuri „crime de razboi majore in Ucraina, facand referire la cadavrele ramase pe strazi dupa retragerea fortelor ruse si la civilii executati cu sange rece la Bucea, langa Kiev, relateaza AFP.Ceea ce se intampla nu sunt nimic mai putin decat crime de razboi majore.…

- Subliniind ca o crestere a productiei de petrol va necesita "luni", el a spus intr-un discurs la Casa Alba ca un milion de barili vor fi injectati pe piata in fiecare zi in urmatoarele sase luni, respectiv "peste 180 de milioane de barili", relataeza Agerpres, care citeaza AFP."Este vorba despre o tranzitie…

- Gigantul chinez din domeniul petrolului și gazelor, Sinopec, a suspendat discutiile cu privire la o investitie de jumatate de miliard de dolari la o uzina chimica din Rusia, au declarat surse pentru Reuters. Prin aceasta decizie, Beijingul pare ca vrea sa evite orice sancțiune venita din Occident, asupra…

- Președintele american Joe Biden spune ca ipotezele privind prezența armelor biologice și chimice americane in Europa nu sint adevarate, scrie tass. "Declarațiile precum ca America are arme biologice și chimice in Europa pur și simplu nu corespund realitații. Va garantez", a spus liderul SUA, vorbind…

- Senatorul PNL, Cristian Niculescu Țagarlaș apreciaza inițiativa Guvernului de a sancționa vinovații care au crescut in mod abuziv prețul carburanților, generand instabilitate pe piața din Romania. „Companiile petroliere care au crescut in mod abuziv prețul carburanților, generand instabilitate pe piața,…