Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a șters o postare de la intalnirea președintelui Joe Biden cu reprezentanții forțelor speciale americane din Israel. Potrivit mai multor publicații internaționale, in fotografie erau complet vizibile fețele agenților americani. Eroarea a fost depistata dupa cateva ore, timp in care postarea…

- Casa Alba a fost nevoita sa ștearga o postare de pe Instagram care il arata pe președintele american Joe Biden intalnindu-se cu forțele speciale americane in Israel, care incalca ordinul de securitate naționala, deoarece fețele agenților erau complet vizibile, scrie themirror.com.Fotografia a fost…

- Aproximativ 300 de persoane au fost arestate de politia Capitoliului in timpul unei manifestatii de amploare, miercuri, impotriva razboiului dintre Israel si Hamas, a anunțat un purtator de cuvant al politiei Capitoliului. Cei mai multi au fost arestati pentru ca au manifestat in Capitoliu, potrivit…

- Forțele iordaniene iau poziție de-a lungul graniței cu Israel pentru a impiedica mulțimile de musulmani revoltați sa se apropie de frontiera și, eventual, sa incerce sa treaca in Israel. Amalia Capra The post Forțele iordaniene iau poziție la granița appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- A growing number of governments are sending aircraft to Israel to airlift their citizens out of the country, after many commercial airlines suspended operations following the surprise attack by Hamas militants over the weekend, according to Bloomberg. Germany’s Foreign Office said late Tuesday that…

- Commander, ciobanescul german al sotilor Biden care a atacat numeroși agenți de la Secret Service, „nu mai este la Casa Alba”, a anunțat purtatoarea de cuvant a cuplului prezidential american. „Commander nu se afla in prezent in interiorul Casei Albe, in timp ce urmatorii pasi sunt evaluati”, a precizat…

- Casa Alba are de gestionat probleme politice, dar si canine. Commander, unul dintre ciobanestii germani ai cuplului Biden a muscat de zece ori in patru luni agenti ai Serviciilor Secrete si este dresat din nou. Presedintele american Joe Biden si Prima Doamna Jill Biden s-au mutat la Casa Alba cu doi…

- Casa Alba are de gestionat probleme politice, dar si canine. Commander, unul dintre ciobanestii germani ai cuplului Biden a muscat de zece ori in patru luni agenti ai Serviciilor Secrete si este dresat din nou. Presedintele american Joe Biden si Prima Doamna Jill Biden s-au mutat la Casa Alba cu doi…