- Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe: "Asaltul asupra Capitoliului, din 6 ianuarie, si mortile tragice si distrugerea pe care le-a provocat au demonstrat ceea ce stiam deja: ascensiunea extremismului violent la nivel national este o amenintare la adresa securitatii nationale grava si in crestere.…

- Presedintele american Joe Biden a cerut vineri echipei sale sa realizeze "o analiza exhaustiva a amenintarilor" pe care le reprezinta extremismul violent la nivel intern in Statele Unite ale Americii, dupa asaltul asupra Capitoliului din Washington comis de sustinatori radicali ai fostului presedinte…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca o multime violenta nu poate rasturna traditiile democratice ale SUA, la doua saptamani dupa asaltul sustinatorilor predecesorului sau Donald Trump asupra Capitoliului, relateaza dpa. "Stam aici la doar cateva zile dupa ce o multime a crezut ca…

- Miercuri, 20 ianuarie, noul președinte ales Joe Biden va fi investit in SUA, țara aflata in stare de alerta maxima, in urma violențelor din Washington, D.C. Mandatul președintelui Trump a inceput sub promisiunea unui „zid mare și frumos” intre SUA și Mexic. De-a lungul celor patru ani, a fost simbolul…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati „foarte diferit”, in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington. „Daca aceasta ar fi fost o manifestare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolac u, a comentat miercuri seara ceea ce se intampla in Statele Unite ale Americii. ”Sunt ingrijorat de evenimentele din Washington. Democrația americana merita mai mult. Este timpul pentru responsabilitate. Asta se intampla atunci cand un om vrea toata puterea și divizeaza…

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…