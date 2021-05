Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a luat o masura extrema, dar pe care el o considera necesara, in contextul noii tulpine de Covid-19 din India. Liderul de la Casa Alba a decis sa se impuna, de saptamana viitoare, restrictii in cazul persoanelor care vin din India, tara care se confrunta cu o crestere exponentiala…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat Joe Biden de la Casa Alba, referindu-se…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri ca este "prea devreme" pentru a sti daca discutiile indirecte angajate de Statele Unite cu Iranul vor permite salvarea acordului privind programul nuclear iranian, noteaza AFP. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca productia de uraniu imbogatit la 60%,…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Intrebat daca abordarea Washingto...

- Presedintele american, Joe Biden, s-a adresat natiunii joi seara pentru a discuta despre o traiectorie care sa permita Statele Unite sa iasa din pandemia de COVID-19, potrivit Reuters si AFP, citate de Agerpres. În urma cu aproape un an, predecesorul sau de la Casa Alba s-a adresat poporului american…

- Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida în 2024 în prima sa aparitie publica de când a parasit Casa Alba, un discurs pronuntat în cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut loc duminica în Orlando, Florida, informeaza…