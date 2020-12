Bîcu, Giurgiu: 21 de persoane implicate într-un accident rutier pe DJ 602 Un numar de 21 de persoane au fost implicate intr-un accident rutier dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane au intrat in coliziune pe DJ 602 in dreptul localitatii Bicu, judetul Giurgiu, circulatia fiind oprita pe ambele sensuri. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe DJ 602 in dreptul localitatii Bicu, judetul Giurgiu, pentru salvarea victimelor in urma producerii unui accident rutier intre un autoturism si un microbuz. Pompierii ajunsi la fata locului au constatat ca in accident au fost implicate 21 de persoane, trei ocupanti ai autoturismului si 18 persoane din microbuz.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

