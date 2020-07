Un accident rutier a avut loc in parcarea unui hypermarket de pe strada Independenței din Bistrița. Un biciclist rupt de beat a intrat pe contrasens și a intrat in coliziune cu o mașina care circula regulamentar. Un biciclist a fost accidentat de o mașina in parcarea unui hypermarket de pe bulevardul Independenței din Bistrița. La evenimentul rutier a intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD pentru a acorda asistența medicala victimei. Conform informațiilor, biciclistul, un barbat de 42 de ani din Bistrița, a patruns pe contrasens și a fost lovit de o mașina care circula regulamentar. In urma…