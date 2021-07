Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la sedinta care are loc, miercuri, la Primaria Sectorului 1. Doi consilieri PSD au sunat la 112 sa anunte ca nu sunt primiti la sedinta tinuta la sediul Primariei Sectorului 1. La intalnire participa si primarul general al Capitalei, dar si ministrul Mediului.

- Tragedie fara margini in sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un biciclist a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Evenimentul nefericit a avut loc marți seara, iar vinovatul este un șofer de TIR. In ciuda tuturor manevrelor de resuscitare, barbatul a fost declarat mort. Ce greșeala au facut cei…

- Soferii din Bucuresti, afectati de sobolani. Reactia autoritatilor: „Scuze.” La aceasta situatie s-a ajuns dupa ce rozatoarele au atacat cablurile semafoarelor din centrul Capitalei. Pana la remedierea defectiunii, nervii participantilor la trafic au fost pusi la grea incercare. De altfel, in toata…

- „Mi-e frica sa merg cu bicicleta in Bucuresti. Trebuie sa ma intersectez cu masinile", a declarat primarul general al Capitale, dupa dezbaterea pe tema transportului sustenabil in Romania organizata de Asociatia Green Revolution, de Ziua Mondiala a Bicicletei.Potrivit primarului general, acum in Bucuresti…

- Stoica a adaugat ca autoritațile iși doresc ca, in august, rata de imunizare in Capitala sa depașeasca 50%.”Un centru ar putea fi deschis si in Sectorul 5. Avem capacitate suficienta cat sa ajungem la tintele de vaccinare pe care ni le propunem aici in Bucuresti, dar in acelasi timp trebuie sa ajungem…

- Nici perfectul Capitalei, Alin Stoica, și nici ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu au știut sa raspunda la intrebarea: „ce procent din personalul din educație e vaccinat impotriva Covid”. Intr-o intervenție telefonica la Digi24, cu o zi inainte ca elevii din București sa revina in cea mai mare parte…

- PMP considera ca, prin organizarea concursurilor la Directiile de Sanatate Publica (DSP), "USR PLUS nu incearca decat sa-si puna in aceasta functie oamenii de partid care sa faca politica dictata de la Bucuresti", arata un comunicat al Partidului Miscarea Populara. PMP apreciaza ca in acest caz "este…