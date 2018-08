Biciclist rănit la Cluj de o femeie neatentă. L-a lovit cu ușa mașinii

Un biciclist a fost accidentat grav, luni dimineața, pe strada Universitatii, din Cluj-Napoca, dupa ce o pasagera dintr-un autoturism a deschis portiera masinii fara a se asigura.



&"La data de 27 august a.c., în jurul orei 10.00, un biciclist în vârsta de 23 de ani, din municipiul Bacau, care circula pe strada Universitatii, din Cluj-Napoca, a fost accidentat grav, dupa ce o femeie în vârsta de 24 de ani, pasager într-un autoturism, a deschis usa acestuia pentru a coborî, fara a se asigura în prealabil&", informeaza IPJ Cluj.



