Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist a fost accidentat, in aceasta dimineața, pe trecerea de pietoni de pe strada Carpaților din municipiul Brașov, in dreptul magazinului Lidl. La fața locului au ajuns polițiștii care fac masuratori și cerceteaza imprejurarile in care a avut loc accidentul. The post Biciclist accidentat pe…

- Un turist s-a accidentat, vineri, in timpul unei drumeții in Munții Piatra Craiului, pe creasta nordica a Masivului Zarnesti. Turistul face parte dintr-un grup de patru persoane și a suferit o fractura la membrul inferior. Pentru a-l ajuta sa coboare, o echipa de la Serviciul Salvamont Zarnești a urcat…

- Politiștii brașoveni cauta un sofer care a accidentat un biciclist, duminica dupa-amiaza, pe strada Lunga, apoi a fugit de la locul faptei. Barbatul se deplasa cu bicicleta pe str. Lunga, dinspre centru spre Șoseaua Cristianului, pe banda destinata circulației mijloacelor de transport in comun, iar…

- Un biciclist din Dambovita a stabilit un record greu de egalat printre bautorii inraiti. Oamenii legii spun ca barbatul avea o alcoolemie uriasa in momentul in care s-a dezechilibrat si a cazut pe marginea drumului.

- Pentru a beneficia de reducerea de 50% a tarifului de calatorie, pensionarii vor trebui sa utilizeze obligatoriu carduri, eliberate doar celor care au domiciliu in Brasov. De la 1 septembrie 2018, titlurile de calatorie RATBV pentru pensionari si persoane varstnice se vor vinde exclusiv…

- Un batran de 82 de ani a fost injunghiat de mai multe ori, joi, in timp ce se afla pe strada Grivitei din municipiul Brasov. Reprezentantii Poliției Judetene au anuntat atunci ca se incearca identificarea autorului. ”In acest moment, echipe formate din politisti de investigatii criminale, ordine…

- Accident cumplit, joi dimineața, pe DN71, in dreptul localitații Baldana, in județul Dambovița. (Reduceri mari la jocuri PC) Un bicicilist a fost acroșat și aruncat la cațiva metri distanța de o mașina condusa de un barbat de 80 de ani. In urma impactului, șoferul a pierdut controlul mașinii și a…

- Un biciclist a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce a fost acroșat de un autotren, care nu a oprit la fața locului și și-a continuat deplasarea. Accidentul a avut locpe strada Tabacari din Fagaraș. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri și un echipaj SMURD. Șoferul de TIR a fost identificat…