Biciclist livrator, târât pe capota unei mașini după un scandal în trafic. Ce a pățit șoferul – VIDEO Scene incredibile, miercuri, 6 ianuarie, in București. Un biciclist livrator s-a luat la cearta cu un șofer in trafic pe o strada din sectorul 6 și a fost tarat pe capota mașinii acestuia din urma pana in apropierea unei secții de poliție. Șoferul și biciclistul livrator au ajuns amandoi in fața polițiștilor de la Secția […] The post Biciclist livrator, tarat pe capota unei mașini dupa un scandal in trafic. Ce a pațit șoferul - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Șoferul care a agresat un biciclist in trafic, in București, și a condus cu el pe capota a fost reținut pentru 24 de ore. „In urma evenimentului inregistrat la data de 06 ianuarie a.c., in care un șofer agreseaza un biciclist in trafic pe o strada din sectorul 6, facem precizarea ca șoferul autoturismului…

