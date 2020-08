Biciclist de 17 ani lovit de mașină la Gălănești Luni la pranz in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178 F pe raza localitatii Galanești un barbat de 29 ani din comuna Voitinel a fost surprins de apariția brusca pe partea carosabila, din partea dreapta, a unui localnic de 17 ani, care se deplasa pe bicicleta și nu a acordat prioritate de trecere autoturismului […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, in jurul orei 15.45, politistii din Vișeu de Sus au fost sesizati cu privire la producerea unui accident pe D.N. 18, pe raza localitatii Petrova. Politistii ajunsi la fata locului au constatat faptul ca in momentul depașirii, pe fondul nepastrarii distantei laterale, conducatorul unui autoturism…

- Accident cumplit seara trecuta in Șimand, unde un biciclist a fost lovit de un autoturism marca Volkswagen Golf. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la poliție și un echipaj de la ambulanța care l-a transportat pe tanarul biciclist la spital The post Accident teribil la in vestul țarii! Un biciclist,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Unirea, de langa Odobești, un biciclist a fost lovit in plin de o mașina. La fața locului a fost prezenta o ambulanța a SAJ Vrancea și un echipaj al Poliției Locale. Vom reveni cu informații. „Prin apel 112, a fost sesizat faptul ca pe…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Unirea, de langa Odobești, un biciclist a fost lovit in plin de o mașina. La fața locului a fost prezenta o ambulanța a SAJ Vrancea și un echipaj al Poliției Locale. Vom reveni cu informații. Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Biciclist lovit…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta seara, in jurul orei 19.30, in orașul Panciu, cartier Satul Nou. Conform unor surse, un biciclist a fost lovit de un autovehicul. La fața locului intervine un echipaj al Stației de Pompieri Panciu cu o ambulanța SMURD. Din partea IPJ Vrancea ni s-a comunicat…

- Miercuri dupa amiaza in timp ce conducea triciclul pe DJ 178F, pe raza localitatii Hurjuieni, in dreptul unui imobil, un barbat 42 de ani din comuna Galanești, a efectuat manevra de viraj stanga pentru a intra in curtea imobilului, a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune laterala cu autoturismul…

- bull; Accident rutier, cu un autoturism si un biciclist Un eveniment rutier a avut loc astazi, la Agigea, in judetul Constanta.Un biciclist a fost lovit de o masina.Victima este constienta. Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Un biciclist a fost lovit de o mașina pe strada Toamnei din Brașov. Victima aștepta la semafor in timp ce a fost izbita de autoturism. Persoana ranita este un barbat. Acesta este conștient. Revenim cu detalii. FOTO: Informații rutiere Brașov The post Biciclist lovit de mașina, acum, in Brașov appeared…