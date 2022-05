Biciclist amendat de Poliţie la Iaşi pentru că nu a semnalizat Oamenii legii au dat 157 de sactiuni in trafic, timp de trei zile, in weekend. In trei zile, politistii de la Biroul Rutier Iasi au dat zeci de sanctiuni si au suspendat numeroase permise de conducere. Raziile au avut loc pe 13, 14 si 15 mai, iar in urma neregulilor, politistii au dat 157 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 49.155 de lei, dintre care 18 pentru abateri savarsite de biciclisti, 13 pentru neacordare prioritate de trecere pietonilor, 9 pentru neacordare prioritate vehicule. De asemenea, au fost retinute 24 de permise de conducere si au fost retrase 7 certificate de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

