Biciclist, accident pe strada I.G. Duca, din Constanta

- bull; Lucrarile se desfasoara in intervalul 9.00 ndash; 15.00Lucrarile pentru remedierea unei avarii pe conducta de apa fac ca traficul in zona Casa de Cultura din Constanta sa fie restrictionat."Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 800 mm, de pe strada I.L.…

- Consilierii locali municipali se reunesc in sedinta de CLM ordinara pe 29 aprilie a.c. Pe ordinea de zi se afla si un proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitata de str. Unirii si alei carosabile, initiator SC Sunrise Tours SRL. Proiectul are avizul Comisia…

- Totul a inceput in jurul orei 24.00, cand, un echipaj al Poliției Locale a observat un autoturism fara placuțe de inmatriculare, care se deplasa cu viteza redusa și in portbagajul caruia era un utilaj. La un moment dat patru persoane au coborat și au descarcat un utilaj de taiat asfaltul, moment…

- Cadrele medicale, angajatii farmaciilor si persoanele care asigura serviciile de curatenie in unitatile sanitare beneficiaza, incepand cu 6 aprilie, in municipiul Constanta, de gratuitate pe mijloacele de transport public in comun, a informat luni...

- Conform graficului de lucru, in aceasta saptamana, continua modernizarea traseelor pietonale pe bulevardul Mamaia, tronsonul delimitat de strada I.G. Duca si strada Mihai Viteazu si la trecerea de pietoni cu scuar care fi amenajata la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" din Constanta.Lucrari…

- (foto: Pixabay) Peste 400 de copii dintr-o comuna constanțeana vor primi, gratuit, tablete și simuri de date pentru a putea sa participe la cursurile școlare online, impuse de criza COVID-19. Primaria Peștera din județul Constanța a achiziționat 432 de tablete și simuri de date. De acestea vor beneficia…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs la intersectia dintre strada I.G.Duca si bulevardul Mamaia.Este vorba despre un biciclist lovit de o…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unui bransament avariat, de pe strada Smardan, din municipiul Constanta, echipele RAJA S.A. au fost nevoite sa blocheze traficul auto pe aceasta strada, tronsonul delimitat de strazile Mihai Eminescu si Mircea cel Batran, astazi ndash; 18 martie 2020, in intervalul…