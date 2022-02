Bicicletele STPT revin pe străzile Timișoarei de la 1 martie Timișorenii vor putea inchiria din nou, gratuit, din 1 martie, bicicletele societații de transport public. Peste 300 de biciclete vor fi puse la dispoziția celor care doresc sa le foloseasca drept alternativa de transport in Timișoara, au transmis reprezentanții STPT. Vehiculele pe doua roți au fost supuse reviziei tehnice, in cadrul atelierului din depoul Dambovița. […] Articolul Bicicletele STPT revin pe strazile Timișoarei de la 1 martie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

