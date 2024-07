Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 mai a.c., in intervalul orar 09.00 – 11.00, polițiștii de ordine publica, rutiera și cei de proximitate din cadrul Poliției Orașului Jibou, impreuna cu politistii Serviciului Rutier, alaturi de criminaliști, un negociator și un luptator de la acțiuni speciale insoțit de un caine-polițist…

- A fost jale pe șoselele din Dambovița week-end-ul trecut! In urma controalelor efectuate, polițiștii au reținut zeci de permise și au aplicat sute de amenzi șoferilor care au incalcat regulile de circulație. Astfel, in zilele de 18 și 19 mai, peste 450 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- La data de 13 mai a.c., politistii din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera si siguranta transporturi au efectuat o razie in Portul Constanta, avand ca scop mentinerea ordinii si linistii publice si cresterea gradului de siguranta rutiera. Potrivit IPJ Constanta, in cadrul activitatilor desfasurate,…

- Miercuri, 8 mai, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o acțiune, pe raza intregului județ, pentru cresterea sigurantei elevilor, prin reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere in care ar putea fi implicate autovehiculele special destinate…

- Oficial de la Inspectoratul de Politie Judetean ConstantaInfractiune la regimul rutier, constatata de politisti La data de 10mai a.c., in jurul orei 01.40, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia de Politie Port au fost sesizati cu privire la faptul ca, in Portul Constanta, a avut…

- In noaptea de 27 spre 28 aprilie a.c., politistii Serviciului de Siguranta Rutiera si ai formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care conduc sub influenta alcoolului sau a substantelor interzise ori nu…

- Noile norme obliga autoritatile nationale sa raspunda fara intarziere cererilor din partea unei alte tari din UE si in termen de cel mult doua luni de la colectarea informatiilor necesare.In plus, la cererea statului membru in care a avut loc incalcarea, tara de resedinta a autorului neregulii poate…

- La data de 11 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera, impreuna cu specialisti din cadrul Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, au desfasurat o actiune pentru verificarea respectarii dispozitiilor legale de catre transportatorii de marfa. Potrivit IPJ…