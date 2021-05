Biciclete furate dintr-un imobil din Grigorescu. Autorul, reținut Polițiștii Secției 5 din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 18 ani, din Cluj-Napoca, banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat. In fapt, la data de 9 ianuarie, polițiștii au fost sesizați despre furtul a doua biciclete din interiorul unui ansamblu de locuințe situat pe strada Bartok Bela, din municipiul Cluj-Napoca. Prejudiciul cauzat prin sustragerea bicicletelor este de aproximativ 5.000 de lei, pana in prezent nerecuperat. La data de 17 mai, in urma probatoriului administrat, tanarul in cauza a fost reținut pentru 24 de ore,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

