Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment in care statele din Europa se pregatesc sa iasa din carantina, autoritatile din Paris si Milano se orienteaza spre biciclete ca o modalitate de a relua deplasarea locuitorilor oraselor fara a agrava pandemia de coronavirus, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Ministrul francez…

- Principalele burse europene au deschis sedinta de marti în scadere, afectate de prabusirea cotatiei petrolului american în teritoriul negativ dar si de rezultatele slabe pe primul trimestru anuntate de mai multe companii, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Actiunile grupurilor petroliere…

- Producatorii elvetieni de ciocolata au inceput sa ofere reduceri de pret fara precedent, in incercarea de a contracara cererea slaba in perioada sezonului cheie pentru Sarbatorile Pascale, cumparatorii fiind interesati mai degraba de hartie igienica decat de iepurasi de ciocolata, transmite Bloomberg.…

- Principalele burse europene au inregistrat luni dimineata scaderi importante, afectate de agravarea crizei sanitare provocata de epidemia de coronavirus dar si de socul petrolier provocat de Arabia Saudita care a declansat un razboi al preturilor, transmite Reuters. La scurt timp de la debutul tranzactiilor,…

- Pe Facebook s-a viralizat postarea Marei Coman, cea care a discutat cu prietenii romani din Italia. In cursul nopții, mii de romani din Milano au fugit din zona Lombardia, inainte ca autoritațile sa puna orașul in carantina. Ne putem aștepta ca in urmatoarele zile sa ajunga in Romania un mare val…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 29 februarie 2020, incepand cu ora 18:30 "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare. Corul Operei Nationale…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, a relatat presa internaționala, duminica dimineața. Pe de alta parte, oficialii chinezi susțin, pentru a treia zi consecutiv, ca numarul celor imbolnaviți cu periculosul virus este in scadere.Aproximativ 69.000 de cazuri de imbolnavire…

- Ministrul sanatații din Franța a anunțat sambata ca un pacient de 80 de ani infectat cu coronavirusul a incetat din viața la Paris, potrivit BFMTV.fr.Primul deces din Europa din cauza coronavirusului a avut loc in Franța. Cazul a fost anunțat de ministrul Sanatații, Agnes Buzyn.Victima este o femeie…