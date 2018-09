Bicicleta furata in miezul zilei dintr-o zona centrala a Timisoarei

Stiri pe aceeasi tema

- In filmulețul postat de galațean pe pagina de Facebook, se vede cum rozatoarea se plimba pe covrigi, fara sa fie deranjat de privirile oamenilor care l-au filmat mai multe minute. Imaginile de-a dreptul șocante au fost filmate in Centrul Istoric al Oradiei. Adauga Comentarii…

- Valentina a ramas fara bicicleta dupa ce hoții au dat atacul in scara blocului. Ajutați-o sa o gaseasca! „Mi s-a furat bicicleta in seara de 8 spre 9 august din zona Soarelui, strada Orion colț cu Lidia. Bicicleta era legata in scara blocului, acesta fiind prevazut cu interfon”, ne…

- De data aceasta, bicicleta a fost furata din zona Girocului. Ajutați-l pe pagubit sa o gaseasca. „Mi s-a furat bicicleta din scara blocului, zona Girocului, Piața Aron Cotruș, deși era legata și avem și interfon la scara. Bicicleta a fost furata in intervalul 2/3 august”, ne scrie…

- Ajutați-o pe pagubita sa-și gaseasca bicicleta! „Bicicleta din imagine a fost furata marți, 31 iulie, in jurul orei 19.30, din Girocului. Bicicleta era legata, dar nu am mai gasit nici lanțul, probabil l-au taiat și l-au luat cu ei. Bicicleta este marca Merida, modelul MATTS SUB 40.…

- Bicicleta a fost furata din zona Martirilor. Ați vazut-o cumva prin oraș? In piața sau in alte locuri? „Mi-a fost furata bicicleta in noaptea de 26 spre 27 iulie, din scara blocului, in zona Calea Martirilor (strada Dr. Ioan Muresan)”, ne scrie pagubitul Telefon: 0742 517 137.…

- Alarma a fost data in jurul orei 9 dimineața, atunci cand șoferii au sunat la 112 pentru a anunța ce se intampla. Tanarul mergea pe jos, pe șosea și sarea in fața autoturismelor. „Aveti grija pe Calea Aradului, dupa pancarta cu Timișoara catre Arad. E un tanar ce sare in fața mașinilor,…

- Bicicletele au fost furate din același loc. Le-ați vazut prin oraș? Dați-i un semn Paulei. „Doua biciclete, modelele din imagini, una de femei și una de fete, au fost furate de pe strada Musicescu, zona Mureș-Brancoveanu, intre 3 și 7 iulie, din curtea casei”, ne scrie Paula. Telefon:…

- Daca ești pasionat de moda sau ești in cautarea articolelor pe care vrei sa le ai in bagajul pentru concediu, ești așteptat la cumparaturi. Magazinele de imbracaminte din Iulius Mall au redus prețurile cu pana la 70%. Pentru ca incalțamintea definește un outfit cool, veți gasi pantofii de…