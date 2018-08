Bicicleta furata din zona Soarelui. Era legata in scara blocului Valentina a ramas fara bicicleta dupa ce hoții au dat atacul in scara blocului. Ajutați-o sa o gaseasca! „Mi s-a furat bicicleta in seara de 8 spre 9 august din zona Soarelui, strada Orion colț cu Lidia. Bicicleta era legata in scara blocului, acesta fiind prevazut cu interfon”, ne scrie Valentina. Telefon: 0727 751 763. Daca si tie ți s-a furat bicicleta, trimite-ne o poza pe adresa [email protected] sau direct pe Facebook. Nu uita sa iti transmiti si datele de contact, pentru ca, in cazul in care bicicleta este vazuta in oras de un cititor www.tion.ro, sa poti fi contactat. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De data aceasta, bicicleta a fost furata din zona Girocului. Ajutați-l pe pagubit sa o gaseasca. „Mi s-a furat bicicleta din scara blocului, zona Girocului, Piața Aron Cotruș, deși era legata și avem și interfon la scara. Bicicleta a fost furata in intervalul 2/3 august”, ne scrie…

- Ajutați-o pe pagubita sa-și gaseasca bicicleta! „Bicicleta din imagine a fost furata marți, 31 iulie, in jurul orei 19.30, din Girocului. Bicicleta era legata, dar nu am mai gasit nici lanțul, probabil l-au taiat și l-au luat cu ei. Bicicleta este marca Merida, modelul MATTS SUB 40.…

- Bicicleta a fost furata din zona Martirilor. Ați vazut-o cumva prin oraș? In piața sau in alte locuri? „Mi-a fost furata bicicleta in noaptea de 26 spre 27 iulie, din scara blocului, in zona Calea Martirilor (strada Dr. Ioan Muresan)”, ne scrie pagubitul Telefon: 0742 517 137.…

- Bicicletele au fost furate din același loc. Le-ați vazut prin oraș? Dați-i un semn Paulei. „Doua biciclete, modelele din imagini, una de femei și una de fete, au fost furate de pe strada Musicescu, zona Mureș-Brancoveanu, intre 3 și 7 iulie, din curtea casei”, ne scrie Paula. Telefon:…

- Protestul care se va desfașura sub titulatura „Demisia guvernului corupt și tradator de țara” și va avea loc miercuri, 11 iulie, incepand cu ora 15, in fața Prefecturii Timiș, pe Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17A. „Mai mult ca oricand mesajul pe care strada trebuie sa-l transmita…

- Hoții au dat atacul noaptea și au furat doua biciclete din același loc. Ajutați-i pe pagubiți sa-și gaseasca bicicletele! „In noaptea de 4 spre 5 iulie, in zona Calea Șagului (strada Musicescu), din scara blocului ne-au fost furate doua biciclete. Va rog din suflet, daca ne puteți…

- Bataia cu apa din Parcul Botanic va avea loc in 1 iulie, de la ora 13, conform organizatorilor Pirvan Team Event’s și Ștefan Iulian Cojocnean. „De 1 Iunie ne-am distrat ca niște copii, alaturi de ei. Asfaltul a sfarait sub apa impraștiata cu toata bucuria de timișoreni și chiar…

- Calin a ramas fara bicicleta dupa ce hoții i-au șterpelit-o din scara blocului, din zona Modern, miercuri dupa-amiaza. „Bicicleta mi-a fost furata din scara blocului, din zona Modern, miercuri, la orele amiezii. Bicicleta este B-Twin Folding Biketilt 120 Blue. Seria: 0000 0005 7649”,…