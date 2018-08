Bicicleta furata din zona Girocului, desi era legata, iar blocul avea interfon

Stiri pe aceeasi tema

- Ajutați-o pe pagubita sa-și gaseasca bicicleta! „Bicicleta din imagine a fost furata marți, 31 iulie, in jurul orei 19.30, din Girocului. Bicicleta era legata, dar nu am mai gasit nici lanțul, probabil l-au taiat și l-au luat cu ei. Bicicleta este marca Merida, modelul MATTS SUB 40.…

- Bicicleta a fost furata din zona Martirilor. Ați vazut-o cumva prin oraș? In piața sau in alte locuri? „Mi-a fost furata bicicleta in noaptea de 26 spre 27 iulie, din scara blocului, in zona Calea Martirilor (strada Dr. Ioan Muresan)”, ne scrie pagubitul Telefon: 0742 517 137.…

- ISWinT, evenimentul organizat de voluntarii Ligii AC, cu sprijinul Universitații Politehnica Timișoara și al partenerilor, se desfașoara intre 23 iulie și 2 august, La Ziua internaționala, cel mai mare eveniment din cadrul ISWinT 2018, vor avea loc 20 de ateliere creative de olarit,…

- Bicicletele au fost furate din același loc. Le-ați vazut prin oraș? Dați-i un semn Paulei. „Doua biciclete, modelele din imagini, una de femei și una de fete, au fost furate de pe strada Musicescu, zona Mureș-Brancoveanu, intre 3 și 7 iulie, din curtea casei”, ne scrie Paula. Telefon:…

- Hoții au dat atacul noaptea și au furat doua biciclete din același loc. Ajutați-i pe pagubiți sa-și gaseasca bicicletele! „In noaptea de 4 spre 5 iulie, in zona Calea Șagului (strada Musicescu), din scara blocului ne-au fost furate doua biciclete. Va rog din suflet, daca ne puteți…

- Fericitul castigator ne-a declarat: „Particip pentru prima oara la un astfel de concurs, despre care am aflat pe Facebook. Sincer, nu credeam ca o sa castig, dar iata ca am fost inspirat, chiar daca am trimis toate cele 48 de rezultate din faza grupelor inainte de startul competitiei. Cat…

- Calin a ramas fara bicicleta dupa ce hoții i-au șterpelit-o din scara blocului, din zona Modern, miercuri dupa-amiaza. „Bicicleta mi-a fost furata din scara blocului, din zona Modern, miercuri, la orele amiezii. Bicicleta este B-Twin Folding Biketilt 120 Blue. Seria: 0000 0005 7649”,…

- Telefon: 0744.531.356 Hb: 22853 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti…