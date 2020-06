Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar cu mai multe furturi la activ a fost condamnat recent pentru furtul unei biciclete aflate la etajul 7 dintr-un bloc de locuinte. Camerele de supraveghere din bloc au fost decisive in prinderea hotului.

- O alta bicicleta s-a facut „nevazuta” din zona Calea Șagului din Timișoara. Hoții au plecat cu bicicleta dupa o „vizita” inopinata intr-un bloc din zona. Campania „Ți s-a furat bicicleta, TION te ajuta sa o gasești!” continua.

- Aerodromul Cioca, de langa Timișoara,va gazdui activitați de aerotaxi, parașutism și alte activitațide agrement. Primul pas pentru transformarea aerodromului a fostfacut, prin lansarea in sistemul integrat de achiziții publice alicitației pentru documentația necesara certificarii acestuia,arata publicația…

- Poliția din Gherla a fost sunata duminica seara, in jurul orei 20,30 de un baiat in varsta de 13 ani, care și-a recunoscut bicicleta furata in cursul anului 2019, din autogara.A fost prins un barbat de 45 de ani, din Gherla, care folosea bicicleta, dar care a spus ca ar fi cumparat bicicleta, fara a…

- Hoții nu „stau in casa” in starea de alerta, ci umbla pe la casele altora. Au furat o bicicleta din zona Steaua. Ați vazut bicicleta Alinei prin oraș? Campania „Ți s-a furat bicicleta, TION te ajuta sa o gasești” continua.

- Schimbare de 180 de grade in opinia primarului Timisoare asupra transportului cetatenilor pe raza orasului. Robu sfatuieste oamenii sa mearga pe jos si cu bicicleta, dar el spune ca sta prea departe de birou pentru a face acest lucru. Bicicleta si mersul pe jos sunt solutia circulatiei oamenilor in…

- Facultatea de Litere a Universitatii de Vest din Timisoara desfasoara o campanie de colectare de fonduri pentru Spitalul "Victor Babes" din oras, unitatea medicala care a tratat cu succes sute de cazuri de COVID-19.Cadrele didactive, studentii, absolventii si prietenii Facultatii de Litere…

- Lucian Boncu, liderul unei grupari interlope din Timisoara, este acuzat de DIICOT ca a comandat asasinarea unui jurnalist, punandu-le la dispozitia agresorilor un pistol si promitandu-le recompensa. In paralel, interlopul, aflat in arest la domiciliu intr-un alt dosar, va fi reintrodus in arest preventiv.