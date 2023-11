Stiri pe aceeasi tema

- La ora 16:50, in cursul zilei de 22 octombrie a.c., forțele de ordine au fost inștiințate despre producerea unui accident rutier in orașul Bicaz (in fața Spitalului Orașenesc). In evenimentul rutier au fost implicate o motocicleta și un autoturism, condus de un barbat in varsta de 73 de ani. Acesta…

- George Lazar, presedintele PNL Neamt, a transmis un mesaj tuturor nemtenilor cu ocazia Sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva: “Cu multa bucurie si smerenie in suflet, intampinam astazi Sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Primim aceasta zi ca pe o binecuvantare crestineasca, mai ales, aici, in…

- ■ Guvernul a adoptat HG. nr. 824/2023, care stipuleaza ca aplicațiile informatice cu o valoare de peste 5 milioane lei trebuie sa fie interconecate ■ este necesar ca acestea sa permita schimbul automat de date intre instituții ■ Nemțeanul Bogdan Dumea, secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii…

- ■ „Am reiterat sprijinul nostru pentru parcursul pro-european și pro-NATO al Georgiei“, a declarat președintele Comisiei de Aparare și Siguranța Naționala Deputatul liberal nemțean Dan Laurențiu Leoreanu, președinte al Comisiei de Aparare și Siguranța Naționala, a participat, luni, 25 septembrie, la…

- Atunci cand vine vorba despre jocul de bingo, bonusurile reprezinta un aspect esențial, atragand jucatorii catre aceste activitați. Fie ca ești un jucator experimentat sau abia incepi sa descoperi tainele jocului de bingo, ințelegerea detaliilor legate de bonusuri te poate ajuta sa iți imbunatațești…

- ■ pentru cea de a XIV-a serie de tratement balnear, ce are ca data de intrare in stațiuni perioada 27-30 septembrie 2023, județul Neamț are repartizate 128 de bilete ■ repartizarea unui bilet se face prin aplicație informatica ■ din 5848 cereri de tratament balnear doar 1768 pensionari au beneficiat…

- ■ pe 20 septembrie, Eva Maria, fiica fostului parlamentar implinește 5 ani ■ deținuta Elena Udrea a facut cerere sa-i fie acordata o permisie pentru a fi in mijlocul familiei de ziua micuței ■ conducerea penitenciarului a respins solicitarea ■ Pe pagina de politician a ex-deputatei de Roman, Elena Udrea,…

- ■ Sfanta Liturghie și slujba inmormantarii au loc astazi ■ va fi prezent și IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei ■ ieroschimonahul Simeon Zaharia avea 95 de ani ■ Dupa cum a transmis comunitatea monahala, Sfanta Liturghie din ziua de marti, 5 septembrie 2023, va fi savarsita de catre IPS Teofan,…