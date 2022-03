Stiri pe aceeasi tema

- Tuturor ni s-a intamplat macar o data sa ni se infunde chiuveta de la bucatarie din cauza grasimilor și a resturilor de mancare, precum și cada din cauza parului, insa mereu am apelat la substanțele din supermarket-uri. Ei bine, acum ai soluția chiar la tine acasa! Iata cum le poți desfunda cu ingredientul…

- Bicarbonatul de sodiu nu este bun doar in bucatarie, ci chiar in treburile casnice, domeniul frumuseții, ba chiar este și un remediu naturist pentru multe afecțiuni. Daca te-ai saturat de bataturile de la picioare este momentul sa le tratezi chiar la tine acasa acest ingredient-minune!

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient minune cu multe utilizari, dar atunci cand este amestecat cu puțina cafea devine un truc de frumusețe care te ajuta sa faci economie. Amestecul de bicarbonat și cafea inlocuiește creme scumpe din comerț.

- Cu toții știm ca bicarbonatul de sodiu este unul dintre produsele alimentare cu numeroase beneficii, fie ca este vorba despre frumusețea sau chiar treburile casnice. Iata ce se intampla daca pui bicarbonat de sodiu pe un șervețel umed și il bagi in frigider. Este un truc folosite de multe gospodine.

- Pune sare de lamaie direct pe bateriile cromate de la bucatarie sau de la baie, dupa ce le umezești cu apa rece. Las-o sa acționeze cateva minute, apoi șterge cu un burete pudra alba. Sarea de lamaie te ajuta sa elimini petele de calcar fara sa distruga luciul cromat al bateriilor.Curața tacamurile…

- Bicarbonatul de sodiu are mai multe utilizari in casa unui fumator. Doar o mica cantitate de bicarbonat de sodiu plasata strategic poate reține mirosul, reduce riscul de incendiu și curața mizeria lasata in urma. Daca nu iți place deloc mirosul de țigara din apartament, atunci ai putea sa apelezi la…

- Bicarbonatul are multe utilitați. Curața bine suprafețele, face spectacol in mașina de spalat, insa puțini știu ca acest ingredient ajuta chiar la crearea unui șampon. Combina o lingurița de argila cu bicarbonat de sodiu. Șampoanele bio facute in propria locuința sunt preparate din uleiuri esențiale,…

- Bicarbonatul de sodiu ii confera acestei masti o serie de caracteristici uimitoare. Are efect exfoliant, indeparteaza stratul de celule de piele moarta si curata in profunzime pielea. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …