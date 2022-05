Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu are numeroase beneficii și poate fi utilizat in diferite moduri, atat in treburile gospodarești, cat și in ingrijirea personala. Se apropie vara și mulți dintre noi ne confruntam cu arsuri solare, dar și mancare, așa ca va prezentam cateva trucuri utile.Iata cum il poți utiliza și ce beneficii are asupra pielii!