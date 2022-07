Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca bicarbonatul de sodiu este un ingredient alcalin care ne ajuta ori de cate ori intampinam cate o problema, fie ea de curațenie, beauty, rețete sau altele. Ei bine, va vom prezenta un truc util și benefic cu bicarbonat de sodiu și oțet pentru chiuveta și cada. Este un truc ieftin, rapid…

- Peste jumatate dintre romani declara ca nu stiu sa aiba probleme de sanatate, in timp ce unu din cinci spune ca sufera de boli cardio-vasculare, iar aproape 18% au probleme reumatologice, conform unui sondaj realizat in perioada mai-iunie. Cercetarea arata ca peste trei sferturi dintre respondenti…

- Aproape 1.000 de ateliere de reparații din toata țara au fost controlate de inspectorii Registrului Auto Roman in ultimele trei luni, in cadrul unor acțiuni. Sancțiunile au depașit un milion de lei. Inspectorii noștri au gasit neconformitați legate de: – efectuarea de activitati de reparatii fara autorizație…

- Registrul Auto Roman este cu ochii pe cei care presteaza activitați de reparații auto, insa o fac in afara legii și in condiții care nu pot garanta siguranța lucrarilor de reparație. Aproape 1000 de ateliere de reparații din toata țara au fost controlate de inspectorii RAR in ultimele 3 luni, in cadrul…

- Dat fiind faptul ca in fiecare an pe 28 aprilie este celebrata Ziua Internaționala a Securitații și Sanatații in Munca, zi in care este onorata memoria victimelor accidentelor de munca și a bolilor profesionale, Inspectoratul Teritorial de Munca Arad va organiza in data de 05.05.2022, incepand cu ora…

