Stiri pe aceeasi tema

- Luați in considerare bicarbonatul de sodiu atunci cand vine vorba de tratamente faciale? Aceasta rețeta simpla pentru o masca de fața va va face sa va luați ramas bun de la punctele negre și excesul de sebum pentru totdeauna. Masca cu bicarbonat de sodiu. Folosește-o și vei observa efectele dupa doar…

- Bicarbonatul este un ingredient versatil, ieftin și eficient, drept pentru care este folosit și astazi in gospodarii. Fie pentru a indeparta petele, a dezinfecta sau a scapa de mirosurile neplacute, pulberea alba reușește sa-și faca treaba cu succes de fiecare data. Folosește bicarbonatul de sodiu pentru…

- Exista o multitudine de metode de epilat, de la cele profesioniste facute la salon cu ajutorul unor lasere pana la ceara, pe care o putem folosi acasa, sau lama de ras, ce este la indemana tuturor. Printre ele se strecoara și una cu bicarbonat de sodiu, despre care se vorbește rar. Bicarbonatul de sodiu,…

- Bicarbonatul de sodiu este nelipsit din bucataria oricarei gospodine. Relevanta in acest sens este și povestea unei femei care a decis sa arunce la gunoi insa plicul, deoarece mai avea in el doar puțina soluție. Ce s-a intamplat apoi. A pus bicarbonat de sodiu in coșul de gunoi Mare i-a fost mirarea…

- Bicarbonatul de sodiu face minuni in privința curațeniei. Multe gosposidne știu deja pe ce suprafețe sa-l foloseasca și cum. Cu toate astea, puțin știau cat de benefic e și la baie. Ce se intampla daca-l pui in closet? Cum sa folosești bicarbonatul de sodiu la baie? Bicarbonatul de sodiu este unul din…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient la indemana tuturor, foarte ieftin și folositor. Ce se intampla daca il pui in prajituri și in alte copturi? E bine sa procedezi așa atunci cand vine vorba de aluat. Care e diferența dintre agenții de creștere? De ce e bun bicarbonatul de sodiu in prajituri?…

- Amestecul de bicarbonat de sodiu cu lamaie este considerat un leac universal. Un pahar cu apa cu puțin bicarbonat de sodiu și zeama de lamaie contribuie la reglarea funcțiilor de baza ale organismului, la pierderea in greutate, la detoxifiere și la multe altele. Beneficiile acestui remediu in organism…

- Bicarbonatul de sodiu este arma secreta a celor mai pricepute gospodine. Este folosit ca ingredient secret in multe preparate, are efecte nebanuite, cand este utilizat pentru a menține curațenia in casa. Pune un saculeț cu bicarbonat de sodiu in dulapul cu haine. Ce vei descoperi, cateva zile mai tarziu,…