Bicarbonat de sodiu pentru diabet. Beneficiile ingredientului pentru sănătate Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu este cu adevarat un produs minune care te ajuta de nenumarate ori, indiferent de ce problema ai. Ei bine, acesta se folosește la domeniul gastronomic, cel de beauty și cel de curațenie. Iata cum sa folosești ingredientul minune pentru diabet, dar și ce beneficii are pentru sanatate! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul vrea sa combata astfel practica folosita de unii angajatori, care ofera un salariu mai mic, dar cu alte beneficii incluse in pachetul salarial, scrie Profit.ro . Coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR pregatește in aceste zile mai multe masuri fiscale, printre care și limitarea beneficiilor extrasalariale…

- In concepția generala, hobby-urile sunt considerate privilegii ale oamenilor liniștiți, relaxați, care au timp și bani de activitați suplimentare. Cu toate acestea, oamenii cu o viața plina, ocupata și care sunt supuși la mulți factori de stres au nevoie chiar mai mare sa aiba hobby-uri decat cei din…

- Toata lume știe deja ca bicarbonatul de sodiu te scapa de orice problema și te ajuta mereu cand ai nevoie. Ei bine, astazi va vom prezenta cum ingredientul minune imbunatațește tratamentele impotriva cancerului. Iata beneficiile acestui aliment! Este un truc foarte benfic pentru sanatate!

- Bicarbonatul de sodiu are numeroase beneficii și este considerat ingredient minune, atat in ingrijirea personala, cat și in bucatarie. Bicarbonatul de sodiu cu lamaie este considerat un remediu ideal pentru detoxifierea ficatului.

- Mierea naturala a fost numita inca din cele mai vechi timpuri „Aurul dulce”. Daca o consumi constant, iți aduce numeroase beneficii pentru sanatate, iar efectele pe care le are asupra organismului sunt uimitoare! Este utilizata atat ca ingredient alimentar, cat și in tratamentele cosmetice. Substanțele…

- Asigurarile de sanatate ne ajuta in momentele in care apar probleme medicale neprevazute care ar putea afecta bugetul personal sau al familiei. Intr-un articol anterior am discutat despre ce este o asigurare de sanatate, cum ne ajuta și cum o alegem pe cea mai potrivita pentru noi. Mai departe, ne uitam…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu aduce diferite intrebuințari și beneficii in curațenie, ingrijire personala, rețete și multe altele. Iata de ce sa folosești ingredientul minune in locul sapunului. Este un truc pe care cu siguranța nu-l știai.

- A fost aprobata joi Ordonanța de Urgența privind accesul la analize in maximum 5 zile de la solicitare pentru pacienții cu cancer, diabet, boala rara, cardiovasculara, cerebrovasculara sau neurologica, indiferent de epuizarea plafonului lunar. Propunerea vine din partea Ministerului Sanatații și a Casei…