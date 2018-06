Bica se visa procuror general. In Romania, nu in Costa Rica!

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat luni, la Instanta suprema, ca a organizat o cina cu ambasadorii Olandei si Israelului, unde le-a spus acestora ca Alina Bica, care a participat si ea la intalnire, este "o fata de perspectiva" si are nevoie de sustinere internationala.Tender, aflat…

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat, luni, la instanta suprema, in dosarul Alinei Bica, faptul ca i-a facut mai multe cadouri, intre care si un ceas Rolex, pentru ca s-a oferit sa-l ajute in dosarul si fosta sefa DIICOT i-a spus ca este convinsa ca va ajunge, prin Iohannis, procuror general.

- Ovidiu Tender, audiat, luni, ca martor, in dosarul in care Alina Bica este judecata alaturi de Adriean Videanu, le-a spus judecatorilor ca, dupa arestarea Alinei Bica și ramanerea in pronunțare a dosarului CAROM, a facut denunțuri din Cuba, prin e-mail sau fax, pe numele fostei șefe a DIICOT, fiind…

- Fostul presedinte e de parere ca Elena Udrea “are calea revuzirii”, dupa ce Inalta Curte a pronuntat, marti, decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, dispunand o pedeapsa de 6 ani pentru fostul ministru, aflat de luni bune in Costa Rica. Intrebat, la Parlament, cum a primit vestea condamnarii fostei…

- Cele mai importante stiri din saptamana 28 mai- 3 iunie... si "stirile" care le-au scapat tuturor:1. Udrea da lovitura din Costa Rica: „Am o propunere de la Netflix. Sa fac un serial.” Aceasta nu a fost singura oferta facuta de Netflix politicienilor romani.Netflix i-a propus…

- Una dintre sentințele așteptate luna asta este in dosarele fostei procuror șef al DIICOT, Alina Bica. Dupa cum știm, sentința o va gasi pe fosta procuroare in Costa Rica, unde susține ca și-a obținut statutul de refugiat politic.

- Elena Udrea acuza abuzurile autoritaților judiciare romane și va sesiza Organizația Națiunilor Unite. Fostul demnitar refugiat politic in Costa Rica considera ca toate dosarele in care SRI a lucrat cu DNA ar trebui rejudecate. Traian Basescu a dezvaluit recent de la tribuna Senatului continutul a doua…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica pe blogul personal un nou fragment din jurnalul Elenei Udrea, cea mai spectaculoasa de pana acum. Fragmentul de jurnal aduce informatii noi despre felul in care SRI l-ar fi ajutat pe Iohannis sa scape de acuzatia de incompatibilitate, despre implicarea lui Basescu,…