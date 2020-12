Stiri pe aceeasi tema

- Au fost numiți coordonatori care sa analizeze rezultatele slabe ale PSD la Bolboși, Slivilești și Catunele. Astazi s-a decis dizolvarea celor trei organizații PSD din Gorj. Primarii PSD din Bolboși, Slivilești, Catunele, Negomir și Ionești au tradat partidul, susținandu-l la senat pe Ion Iordache de…

- Transvilcan sau „Drumul lui Mihai Viteazul”, cum mai este numit, face legatura intre Transilvania si Oltenia, traversand Muntii Vilcan pe directia Nord-Sud, intre localitatile Vulcan din Hunedoara si Schela din Gorj. Traseul sau este paralel cu Defileul Jiului si are o lungime de 28 kilometri atingand…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați astazi, prin apelul 112, cu privire la faptul ca pe raza comunei Crasna a avut loc un conflict intre doua femei. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, o femeie, de 38 de ani, și un barbat, de 47 de ani, din comuna…

- Momente de panica intr-o secție de votare din Turburea, județul Gorj, unde unui polițist in timp ce facea controlul armamentului i s-a descarcat din greșeala arma. Din fericire nu au existat victime, insa polițiștii fac verificari.Incidentul a avut loc la ora 06.00 in lcoalitatea Turburea, județul…

- Inca trei cadre didactice din Gorj au fost depistate cu Covid-19. Este vorba despre directoarea adjuncta a Colegiului Comercial „Virgil Madgearu” din Targu Jiu, o invațatoare de la Școala primara din Sambotin, comuna Schela, precum și un profesor de sport de la Școala Gimnaziala din comuna Hurezani.…

- O femeie și un copil au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe o șosea din județul Gorj. Doua mașini s-au lovit din cauza unui șofer care a ieșit dintr-o parcare fara a se asigura, anunța MEDIAFAX.Accidentul s-a produs in comuna Turburea. Reprezentanții IPJ Gorj au anunțat…

- Un accident rutier cu doua victime a avut loc sambata la Turburea, in Gorj. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit faptul ca in timp ce un barbat de 42 de ani, din comuna Turburea, conducea un autoturism pe DN 661 Șipotu, din direcția Țanțareni catre Turburea, intr-o curba la dreapta,…

- Peste o mie de persoane sunt testate gratuit in perioada octombrie-decembrie in cadrul caravanei de testari gratuite din mediul rural ”Nu am facut destul”, organizata de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Ecografii mamare, mamografii, dermatoscopii, EKG, indice de masa corporala, teste…