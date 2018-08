Bibliotecarii îşi u(r)nesc bicicletele din nou - CicloBiblio2018 A doua editie a Academiei de vara a bibliotecarilor ciclisti #cicloBiblio2018 se va desfasura, in perioada 14-19 august 2018, si vor fi angrenati bibliotecari din Galati si Constanta. Timp de sase zile, bibliotecari si prieteni ai bibliotecilor vor pedala impreuna, de la Constanta la Galati. Traseul pitoresc masoara 350 de km si dezvaluie participantilor cultura si traditia din zona Dobrogei. In acest an, turul ciclist CiclioBiblio 2018 incepe la Constanta pe 14 august si se incheie la Galati, in 19 august, Biblioteca „V.A. Urechia” fiind gazda finalului de traseu. „Prima editie a evenimentului… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Marinei Romane va fi marcata, in premiera, in sapte orase din tara - Constanta, Galati, Mangalia, Tulcea, Braila, Bucuresti si Cernavoda, a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, Statul Major al Fortelor Navale Romane. La evenimente vor participa mii de marinari militari, zeci de nave si numeroase…

- La doar cateva zile de la lansarea inscrierilor, locurile la „Academia de vara a bibliotecarilor cicliști” s-au și ocupat, a informat bibliotecarul Kiss Laszlo, unul dintre coordonatorii evenimentului. Inițiata și organizata de un grup de bibliotecari din Romania, cu sprijinul ANBPR (Asociația Naționala…

- La inceputul saptamanii trecute, cotidianul ZIUA de Constanta lansa un sondaj cu intrebarea "Sunteti de acord cu suspendarea presedintelui Klaus Iohannis ldquo;. Ideea sondajului a pornit de la actuala conjunctura politica din Romania, in care una dintre marile probleme ale aliantei PSD ALDE o reprezinta…

- Au inceput inscrierile la „Academia de vara a ciclobibliotecarilor”, manifestare aflata la cea de-a doua ediție și care iși propune promovarea ciclismului și promovarea lecturii. Inițiat și organizat de un grup de bibliotecari din Romania, cu sprijinul ANBPR (Asociația Naționala a Bibliotecarilor și…

- Traseul in lungime de aproximativ 3.100 de kilometri va fi strabatut cu un caiac de dublu. Echipajul va fi format din prof.univ.dr. Marin Chirazi de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, care este si coordonator de proiect, si Iulian Andon, student…

- Trei cercetași strabat Romania pe diagonala deoarece cred in visul lor. Prin expediția „Diagonal”, vor sa le insufle tinerilor din intreaga țara spiritul de cercetaș. Tinerii au mers deja 350 de kilometri pe jos in mai puțin de 10 zile, iar obiectivul lor este sa ajunga in Maramureș, in diagonala, dupa…

- Participanții ii indeamna astfel pe conducatorii auto sa se intreaca doar intr-un cadru legal și organizat, nu in trafic, unde i-ar putea pune in pericol și pe alții. Aerodromul Ianca din Braila s-a transformat pret de cateva ore in locul preferat al iubitorilor de masini puternice. 150 de pasionati…

- ♦ In ultimii zece ani, Angela Cretu a calatorit, prin intermediul functiilor ocupate, in mai toata lumea, iar din toamna anului 2016 a devenit vicepresedinte pe Europa Centrala in cadrul grupului de produse cosmetice Avon, un business de 5,7 miliarde de dolari, lider de piata in Romania. In acest moment,…