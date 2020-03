Stiri pe aceeasi tema

- Lucrari digitizate de o importanta deosebita din cadrul Colectiilor speciale ale Bibliotecii Nationale a Romaniei, copia digitizata a manuscrisului medieval occidental "Codex aureus" ori inregistrari ale concertelor din proiectul "Stagiunea de colectie", care a valorificat partiturile rare din colectiile…

- Irina Rimes a fost desemnata de Ministerul Culturii drept ambasadoare Zilei Brancuși. Dupa ce aceasta decizie a fost anunțata, pe internet s-a iscat un scandal, mulți dintre internauți considerand ca artista nu este cea mai potrivita pentru aceasta postura. In acest scandal a intrat și scriitorul Mihai…

- In sala Atrium a Bibliotecii Naționale a fost chef de pomina in noaptea de Revelion. Imaginile in care se vede cum arata sala dupa petrecere au fost facute publice și au declanșat un mega-scandal.Mizerie, mese și scaune rupte. Fotografiile au fost postate de deputatul USR Iulian Bulai pe Facebook: ”Plina…

- Dupa ce deputatul USR Iulian Bulai a facut publice imagini cu mizeria ramasa dupa petrecerea de Revelion de la Biblioteca Naționala, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat ca va trimite Corpul de Control luni. Acum, ministrul Culturii a anunțat ca a extins controlul, informeaza Mediafax."Am…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca verificarea respectarii procedurilor legale privind organizarea petrecerii de Revelion de la Biblioteca Nationala a Romaniei va fi demarata luni si ca spera ca dupa data de 15 ianuarie sa faca public raportul, potrivit Mediafax.Deputatul…

- Ministrul Culturii Bogdan Gheoghiu a anuntat sambata seara ca trimite Corpul de Control la Biblioteca Nationala, unde a avut loc o petrecere de Revelion, directorul general al institutiei, Carmen Mihaiu, explicand ca a privit evenimentul ca pe unul artistic, respectiv un concert al interpretei Delia,…

- Deputatul USR Iulian Bulai a postat pe Facebook o inregistrare video de la Sala Atrium a Bibliotecii Naționale, cu imagini filmate dupa petrecerea organizata in noaptea dintre ani. „Plina de mizerie, vandalizata practic, dupa Revelion”, a punctat el.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil…

- Deputatul USR Iulian Bulai a postat pe Facebook o inregistrare video de la Sala Atrium a Bibliotecii Nationale, cu imagini filmate dupa petrecerea organizata in noaptea dintre ani. „Plina de mizerie, vandalizata practic, dupa Revelion”, a scris acesta.„O locatie autentica“ pentru petrecerea…