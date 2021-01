Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Nationala a Romaniei s-a redeschis de luni, dupa ce, din 14 decembrie 2020, conducerea institutiei a decis ca aceasta sa se inchida pentru public din cauza evolutiei pandemiei de COVID-19. "Biblioteca Nationala a Romaniei s-a redeschis de astazi, 11 ianuarie, si va asteapta…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 21-lea an consecutiv, a fost lider incontestabil de audiența pe toate segmentele de public. Minutul de aur al Revelionului Starurilor 2021, de la ora 23:05, a adunat in fața micilor ecrane 3.577.000 de romani din toata țara, Antena…

- Manuscrisele, notele, insemnarile, corespondenta sau documentele care i-au apartinut lui Mihai Eminescu si care se afla in proprietatea Memorialului Ipotesti vor fi puse la dispozitia publicului in format digital, se arata intr-un comunicat de presa transmis de conducerea institutiei de cultura.…

- Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale vor participa, marti, 1 Decembrie, incepand cu ora 11,00, la ceremonia oficiala in format restrans, organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in Piata Arcul de Triumf din Capitala. Potrivit unui comunicat al MApN, pe timpul…

- Primul pui de panda gigant nascut in Olanda, in varsta de aproape sapte luni, si-a facut vineri debutul in fata publicului prezent la gradina zoologica Ouwehands dupa ce a parasit maternitate a cu o zi inainte, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Puiul mascul, botezat Fan Xing, a putut fi admirat…

- Cel putin 70 de artefacte si opere din trei galerii berlineze au fost vandalizate la inceputul acestei luni, incidentele fiind ascunse publicului de catre autoritati, scrie The Guardian.Obiectele, intre care un sarcofag egiptean, sculpturi si tablouri din secolul XIX de la Muzeul Pergamon,…

- Incepand de ieri si pana duminica, 18 octombrie a.c., Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) organizeaza o serie de evenimente dedicate marcarii Zilei Europene de Lupta Impotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie, incluse in cadrul campaniei de informare si prevenire “Saptamana…