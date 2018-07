Accident rutier in Statiunea Mamaia, zona Hotelului Regal. O persoana a fost ranita

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in statiunea Mamaia. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc in zona Hotelului Regal. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita in accident. ... [citeste mai departe]